كتائب شهداء الأقصى تعلن استشهاد 4 من قواتها

أعلنت كتائب شهداء الاقصى، مجموعات الرد السريع عامة وكتيبة طولكرم، استشهاد 4 من قواتها في مخيم نور شمس.

ونعتهم في بيان لها نصه: بأسمى آيات العز والثبات وبكل فخر وأعتزاز تنعي مجموعات الرد السريع عامة وكتيبة طولكرم، شهداء مخيم نور شمس وجميع شهداء فلسطين الأبطال ، الشهيد احمد الجبعاوي، وعبدلله القيسي، ونضال ابو عبيد، واياد كانوح .

وأضاف البيان: رداً على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في غزة، وأسرانا في السجون، تمكن إخوانكم ليلة أمس وصباح هذا اليوم المبارك من استهداف قوات الاحتلال المقتحمة للمدينة ومخيمها الصامد مخيم نور شمس بالرصاص الحي والعبوات المتفجرة.

وأكدت كتائب شهداء الأقصى مجموعات الرد السريع، بأن لا خيار مع هذا الاحتلال النازي البربري سوى الرصاص .