اندلاع حريق في كلية الطب البيطري جامعة القاهرة

شب حريق في كلية الطب البيطري جامعة القاهرة،اليوم الخميس، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو تلفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى مدير مباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، المقدم هشام فتحي، يفيد بنشوب حريق في كلية الطب البيطري جامعة القاهرة.

على الفور، هرعت قوات الحماية المدنية لمكان الحرق وتم السيطرة عليه وأخماده، دون وقوع اصابات ، وقام رجال المباحث بعمل التحريات وبسؤال مشرف الأمن بالجامعة أكد أن الحريق نشب فى أشجار وحشائش نتيجة حدوث ماس كهربائي في أحد الأعمدة الكهربائية المجاورة، دون حدوث إصابات أو أضرار، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.

وفى سياق متصل فقد اندلع حريق داخل مركز البحوث الزراعية بمنطقة الدقى ، وتمكن رجال الحماية المدنية ، فى السيطرة على الحريق بعدما انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان .

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى مركز البحوث الزراعية فى منطقة الدقى، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتبين اشتعال النيران فى محول كهربا ءداخل المركز وتم عملية إخماد الحريق.