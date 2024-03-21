جيمارايش : لدينا فرصة لإنقاذ هذا الموسم السيىء لنيوكاسل

اعترف نجم الوسط البرازيلي برونو جيمارايش بأن فريقه نيوكاسل يونايتد يقدم موسما سيئا في الموسم الحالي مشيرا الى انه موسما للنسيان للماكبيث .

وقال النجم البرازيلي برونو جيمارايش خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أنجلترا والبرازيل التي ستجمع المنتخبين مساء السبت بملعب ويمبلي ضمن مباريات الأجندة الدولية للفيفا : لا شك انه موسم محبط للجميع في نيوكاسل فلم نقدم النتائج التي يتوقعها الكثيرين قبل بداية الموسم نتيجة الاصابات والايقافات التي تعرض لها لاعبو الفريق حتى الان وتأثر الفريق بشدة بغياب عناصر هامة في مباريات حاسمة .

وأضاف برونو جيمارايش : لدينا حتى الان فرصة للوصول الى المركز السابع والتأهل للمشاركة في إحدى البطولات الأوربية سواء دوري المؤتمر الأوربي او الدوري الأوربي.

وعن مستقبله مع فريق نيوكاسل على خلفية الأنباء التي تؤكد ان نيوكاسل في طريقه لبيع مجموعة من نجوم الفريق لاستيفاء قواعد اللعب المالي للدوري الأنجليزي قال برونو جيمارايش : لا أعرف على وجه التحديد ماذا سيحدث في المستقبل ولست اعرف خطط النادي بالنسبة لي وبالتالي فلست مهتما على الإطلاق بما يقال .

وأضاف: ما أستطيع قوله حاليا هو أنني سعيد للغاية في النادي وممكن ايضا لكل عناصر نادي نيوكاسل لما قدمناه خلال السنوات الماضية فعامين داخل قلعة سانت جيمس بارك كانا رائعين وصعدنا الى الدور النهائي لكأس انجلترا لكننا للأسف لم نوفق في الفوز باللقب لكنه كان أمرا رائعا للنادي لانه كان بعيدا تماما عن الالقاب لمدة تزيد عن ٢٠ عاما .