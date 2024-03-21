أطفال يسطون على مصرف في تكساس الأمريكية

أطلق مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" في هيوستن على الأطفال الثلاثة لقب "المشاغبين الصغار"، بعد توقيفهم بتهمة "السرقة عن طريق التهديد".

حسب إف بي أي، يبلغ هؤلاء الأطفال من العمر 11 و12 و16 عاما بالتوالي، ولم يتم الكشف عن هوياتهم كونهم مازالوا قاصرين، ولا عن حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي قد نشر صورة للمشتبه بهم في أعقاب عملية السطو على المصرف في 14 مارس الجاري، مرفقة بتعليق جاء فيه "صدقوا أو لا تصدقوا، لقد سرقوا للتو (مصرف) ويلز فارغو".

ونقلت محطة تلفزيونية محلية عن مكتب رئيس بلدية مقاطعة هاريس قوله إن الأطفال سلموا "تهديدا مكتوبا" إلى موظف في المصرف ولاذوا بالفرار سيراً على الأقدام ومعهم مبلغ نقدي غير محدد.

وأضافت المحطة أن أهل اثنين من الصبية الثلاثة، اللذين يبدو أنهما لم يحاولا وضع أقنعة لإخفاء هويتهما أثناء عملية السطو، تعرفوا عليهما من إعلان السلطات وقاموا بالتبليغ عنهما.

وفي ولاية تكساس، يتم تعريف الأحداث (القاصرين المتهمين بارتكاب جنايات) على أنهم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و17 عاما وقت ارتكاب الجريمة. وإذا تمت إدانة قاصر أمام القضاء، فقد يواجه عقوبة المراقبة الدائمة أو الاحتجاز في مراكز مخصصة للأحداث.