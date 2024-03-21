خميس شعبان عبدالرحيم: "أبويا بيساعدنا وهو ميت"

قال الفنان خميس شعبان عبدالرحيم، إنه لا يمتلك أي مصدر للدخل غير الفن، بجانب الحديث عن ارتدائه ساعات وسلاسل وخواتم ذهبية.

وقال خميس شعبان عبد الرحيم، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": ملناش شغل تاني غير الفن، ملناش غير ربنا، وكلنا بنغني وربنا مبيسبش حد، وكل ما الدنيا تيجي تقف أبويا كان بيساعدنا".

وأوضح: “بيساعدنا دلوقتي وهو ميت بسبب محبة الناس، وكل ما الفلوس تقرب تخلص ويبقى معايا 2000 جنيه مثلًا، بقول يا رب متسبنيش أروح أخد من حد، وألاقي حد بيتصل بيا عايزني في فرح أو أعمل له أغنية وبتمشي، وشهر 1 و2 بتقرص على الواحد”، وتوفي شعبان عبدالرحيم في 9 ديسمبر 2019 بعد صراع مع المرض.

وتابع: “اللي لابسه نصه ذهب، والنص الثاني ذهب هندي، وحد قالي مش خايف حد يسرقك؟ قولتله إذا كان أنا سارقهم هيجي حد يسرقهم؟ وكلنا بنسرق في بعض المهم محدش غريب يجي يسرقنا، وكل مصر قرايب مع بعض وإحنا ماشين وعايشين وراضين باللي ربنا مديهولنا، فالدنيا بتخبط فينا ونخبط فيها لغاية ما نطلع منها على خير”.