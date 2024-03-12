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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مجال الغناء باظ.. إسلام خليل يفتح النار على مطربي المهرجانات (فيديو)

الشاعر إسلام خليل
الشاعر إسلام خليل

قال الشاعر إسلام خليل،إنه شارك مع المطرب عصام كاريكا في 14 فيلما وكتب أغنية فيلم اللي باللي بالك وكانت بداية العلاقة بينهما، وكتب أغنية “وحياة أميرة ولبنى وسميرة” للفنان الكوميدي محمد هنيدي في فيلم يا أنا يا خالتي.

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وأضاف إسلام خليل، خلال  حواره ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أنه كتب أغنية "الهوستا كوستا" للفنان صلاح عبد الله في فيلم عسكر في المعسكر معقبا: إسفافي لذيذ".

مجال الغناء باظ

وشن الشاعر إسلام خليل هجوما حادا على مؤدي المهرجانات، قائلا: إن مجال الغناء باظ بسبب ما يقدمونه من إسفاف، وبدأت الأمور حاليا في تحسن بعد تدخل نقابة المهن الموسيقية وفرض العديد من القواعد والشروط ومواجهة هذا الإسفاف بقوة.

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