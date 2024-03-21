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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ابن شعبان عبدالرحيم يكشف حقيقة زواج والده بلبنانية ومصير ورثه المتنازع عليه.. فيديو

خميس شعبان عبد الرحيم
خميس شعبان عبد الرحيم

تحدث خميس شعبان عبدالرحيم، عن المطربة اللبنانية التي زعمت الزواج من والده الراحل شعبان عبد الرحيم، بجانب الحديث عن أزمة شقيقه عصام مع عامل النظافة (تريند الكشري)

وقال خميس شعبان عبد الرحيم، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": في مطربة لبنانية قالت أنها اتجوزت أبويا علشان تعمل شهرة لنفسها، والكلام ده محصلش في الحقيقة، وحصل شوية مشاكل على الورث بين إخواتي وأنا معملتش مشاكل معاهم خالص، واتحلت الحمد لله.

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وعن أزمة شقيقه عصام مع عامل النظافة (تريند الكشري)، فعلق خميس شعبان عبد الرحيم: المفروض أن ابن شعبان عبد الرحيم ميعملش كده، وأخويا حر في نفسه لما يعتبر أنه بيعمل لنفسه إعلان، وهو كان بيعمل لنفسه إعلان بالشكل ده، وأنا مبحبش أتكلم في الموضوع ده بصراحة لأنه مش عاجبني.

وتابع: أخويا قالي في وشي أنت متضايق أن الناس بتشوفني؟ أبقى تعالى أقعد جمبي واتصور معايا، أغير من إيه؟ أنا ممكن أغير لو إحنا الاتنين بنغني وهو عامل حفلة ومكسر بيها الدنيا، وكان بيقولي أنا بعمل إعلان لنفسي وأنا حر.
 

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