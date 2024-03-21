مدير تعليم قنا يتفقد عددا من مدارس إدارة أبوتشت

تفقد الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم بمديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم الخميس، عددا من مدارس إدارة أبوتشت، وذلك لمتابعة انتظام الدراسة والانضباط الإداري، جاء ذلك بحضور كلا من المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، ومحمود ابوجبل الموجه المالي والاداري بالمديرية و عبدالرووف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء و هاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام.

وتضمنت الجوله التفقدية مدرسة ابوتشت الإبتدائية المشتركة ومدرسة اللطاسنة للتعليم الأساسي و مدرسة الحبيلات الشرقية للتعليم الأساسى، واطمأن الدكتور وائل النجمي علي انتظام الدراسة وتحقيق الانضباط الإداري وتهيئة الأجواء المناسبة امام الطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية، وذلك خلال تفقده حجرات الفصول والأنشطة والمعامل وقاعات رياض الأطفال والحديقة المدرسية وتجاذب الاحاديث والشرح مع التلاميذ.

وأشاد بالمستوى التعليمي للتلاميذ وحثهم علي الاستذكار الجيد للدروس اولا بأول مؤكدا علي أهمية التسلح بالعلم باعتباره السبيل الي تحقيق مستقبل افضل وتابع السجلات المدرسية وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات وسجلات زيارات الموجهين للمواد الدراسية والأنشطة التربوية و5 سلوك ، مشددا على ضرورة تفعيل حصص المشاهدة والمشاركة في الأنشطة التربوية لكونها أحد عوامل الجذب لحضور الطلاب واقبالهم علي التعلم والعمل علي الاستمرار بمجموعات الدعم المدرسي للطلاب بالمدارس.

وشهد النجمي ومرافقوه خلال جولته فعاليات الاحتفال بعيد الأم في مدرسة اللطاسنة وفي مدرسة الحبيلات شهد تكريم السيدة أمال محمد على تفانيها في العمل ومشروع عربة الفشار لأطفال الروضة، مشيدا بدور هيئة التدريس والعاملين علي جهودهم المبذولة في انتظام الدراسة وخدمة العملية التعليمية.

وتقدم بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وعيد تحرير طابا والعاشر من رمضان، وعيد الأم، وأن يعيد الله هذه الأيام بالخير واليمن والبركات على الشعب المصري، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.