لحنة حمى الدنح بالوادى الجديد توصي ب6 خطوات مواجهة المرض

عقدت لجنة الوقاية من حمى الدنح المشكلة بقرار اللواء الدكتور محافظ الوادى الجديد،زورئاسة الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة، وعضوية كل من المهندس اشرف البرى عن وزارة الرى، والمهندسة اسماء احمد حسن ممثل عن وكيل وزارة الإسكان، والدكتورة ميرفت ميلاد ثابت ممثل عن وكيل وزارة الطب البيطرى، المهندس محمد كامل محمد ممثل عن وكيل وزارة الزراعة، والمهندس احمد عبد الخالق مدير عام إدارة البيئة بالمحافظة، والدكتورة ناهد صلاح محمود عن مدير إدارة الوقائى، والمهندس اشرف موريس شاروبيم عن مدير إدارة المتوطنة.

وأوصى الاجتماع بعمل الإجراءات الاتية:

1) تطهير وتغطية جميع الخزانات المكشوفة والبيارات وتغيير الخزانات التالفة .

2) التخلص من بؤر المياه الراكدة وردم البرك والمستنقعات .

3) شفط المياه من الخزانات الأرضية الخرسانية الغير مستخدمة وتجفيفها وإغلاقها .

4) توفير عمالة لدعم القيام بأعمال الترصد والمكافحة بشكل مستمر .

5) التخلص من تجمعات القمامة ورفعها بشكل دورى .

6) إلزام الأهالى بتغطية الخزانات ووضع شبك ضيق النسيج على الفتحات

وتم التاكيد على خلو المحافظة هذا الشهر من المرض وان التقصى الحشرى اثبت عدم وجود الحشرة بمحافظة الوادى الجديد حتى الان .

