بيراميدز ينشئ أكاديمية لكرة القدم بالتعاون مع جامعة بني سويف

في إطار الدور المجتمعي البارز لنادي بيرامبيدز، وتنمية المجتمع الذي ينتمي إليه النادي التابع لمنطقة بني سويف لكرة القدم، وبتكليف من المهندس ممدوح عيد رئيس النادي، زار وفدا ضم المهندس عمر مدحت المدير التجاري لنادي بيراميدز وشريف جمال مدير العلاقات العامة، جامعة بني سويف والتقى بالأستاذ الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، وبحضور الأستاذ الدكتور محمد شعبان، عميد كلية التمريض ومستشار رئيس الجامعة للشئون الطبية.

وقال المهندس عمر مدحت إن الزيارة شهدت التفاهم مع مسئولي الجامعة على إنشاء أكاديمية لكرة القدم بالشراكة بين نادي بيراميدز وجامعة بني سويف وبالتعاون مع نادي بنفيكا البرتغالي.

أضاف أن الجلسة شهدت الاتفاق على تفعيل التعاون بين نادي بيراميدز وكلية التربية الرياضية لتوفير التدريب للطلبة والمعايشة مع النادي، وكذلك التعاون مع كلية العلاج الطبيعي وتوفير المعايشة والتدريب للطلبة.

كما نص الاتفاق على التعاون مع مستشفيات جامعة بني سويف وتنظيم زيارات لنجوم النادي والمشاركة في حملات لتجمع التبرعات والمسئولية المجتمعية، وتسليط الضوء على ما تقدمه المستشفيات للمجتمع، بجانب المشاركة في دوري الجامعة بالحضور وتسليم الجوائز وكافة الأنشطة المرتبطة.

وكذلك تم التفاهم على تنظيم وإقامة مباريات ودية بين فرق نادي بيراميدز وفريق الجامعة، وكذا دعوة طلبة وأعضاء هيئة تدريس الجامعة لحضور مباريات وتدريبات النادي بشكل منتظم.

وتم الاتفاق في نهاية الجلسة على عقد اجتماع جديد خلال الشهر المقبل بالقاهرة بحضور ممثلي نادي بيراميدز وكلية التربية الرياضية بجامعة بني سويف لوضع النقاط الرئيسية في شكل التعاون.