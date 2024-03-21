كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط تنظم معرضًا فنيًا بعنوان "مشاعر"

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط معرضا فنيا بعنوان "مشاعر"، وذلك بقصر ثقافة أسيوط، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

شهد المعرض حضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية، والأستاذ ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد بوزارة الثقافة، والاستاذة صفاء كامل مديرة قصر ثقافة أسيوط، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، وقيادات المحافظة وقصر الثقافة، وطلاب الجامعة.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، دعم الجامعة لطلابها المتميزين والموهوبين في كافة المجالات، والمشاركة بالأنشطة الفنية المختلفة داخل الجامعة وخارجها، والتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات، لنشر رسالة الجامعة النبيلة من خلال الفن الراقي، والارتقاء بالذوق العام، وثقافة المجتمع، وقدرته على تعزيز القيم الإيجابية في نفوس الناس.

وتوجه اللواء عصام سعد بالشكر إلى إدارة جامعة أسيوط لحرصها المشهود على رعاية المواهب الشابة، وإبرازها، ودعمها حتى تستطيع تحقيق أحلامها، مؤكداً على دعمه الكامل للحركة الفنية والثقافية بالمحافظة، وحرصه على تكريم المتميزين تحفيزا لهم على الاستمرار في الإبداع والتميز.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى، إلى ما أظهره المعرض من الأفكار البناءة، والمواهب الفنية الرائعة لدى الشباب، موضحًا أن هذه الفعاليات تسهم في النهضة بعزيمة الشباب وتدفعهم إلى تحقيق أحلامهم على أرض الواقع، والمشاركة الفعالة في تنمية وتطوير الوطن.

وأوضح الدكتور وجدي نخلة، أن المعرض تناول مختلف المشاعر الإنسانية التي قد لا يمكن للإنسان التصريح بها، وضم حوالي(٧٠) عملا فنيا، لطلاب الكلية، والتي تعتبر أعمال جماعية، حيث اشترك في تنفيذ كل عمل أكثر من طالب، إلى جانب عدد من الأعمال الفنية للدكتورة منى مصطفى المشرفة على المعرض، حيث تم استخدام خامات الجلود والأخشاب والمعادن وتدوير بعض المخلفات البيئية، في تنفيذ المعرض.

تم تنظيم المعرض تحت إشراف الدكتورة ياسمين الكحكي وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هالة صلاح الدين رئيس قسم التربية الفنية بالكلية، والدكتورة منى مصطفى مدرس الأشغال الفنية بالقسم.