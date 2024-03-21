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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

محمود راتب لـ"الوفد":"علشان أتوب" دعاء فلسفي يعبر عن حاله بين العبد وربه

محمود راتب
محمود راتب

كشف الفنان الصاعد محمود راتب خلال تصريحاته لـ"الوفد"، عن أحدث أعماله الفنية والتي تحمل عنوان "علشان أتوب"، والتي أطلقها ضمن الماراثون الرمضاني الحالي، مشيراً: علشان أتوب دعاء فلسفي، هو ليس مجرد دعاء ولكنه حاله بين العبد وربه".

محمود راتب

أكد محمود راتب خلال تصريحاته لـ"الوفد"، قائلاً: دعاء "علشان أتوب" يميل للفلسفة، وبيتكلم عن علاقة العبد بربه والذنوب والتوبة ولكن من منهج آخر، وأن المشكلة ليست دائما فى الذنوب ولكنها تصرفات نابعة من داخل الإنسان وبالرغم من كثرة الأخطاء ولكن ربنا دائماً تواب غفور، الدعاء ليس مجرد عمل فني ولكنه حالة بين العبد وربه، موضحاً: " جاءتني الفكرة من واقع تجارب شخصيه، وهي أقرب للواقع داخل الجميع، كما أن بداخل كل انسان قصة تربطه بربنا وبمحاولاته في القرب والتوبة إلي الله وتلك النقطة التي يتحدث عنها الدعاء.

محمود راتب

أضاف محمود راتب فى حديثه، معلقاً: " الدعاء من كلماتي وألحاني وتوزيع وليد الميمني، واشتغلت عليه منذ فترة، للمشاركة به ضمن الماراثون الرمضاني الحالي.

أشار محمود راتب خلال حديثه لـ"الوفد" عن أعماله الفنية المقبلة، قائلاً: " بنحضر لأغاني نازلة قريبا إن شاء الله وفي أغنية هتتصور فيديو كليب وهتبقي مفاجأة في التصوير وفي الغنوة نفسها، واتمني تنال إعجاب الجمهور، وانتهينا من معظم الألبوم وهينطلق كل فترة أغنية سينجل منه.

آخر أعمال محمود راتب

من ناحية آخري، أطلق المطرب محمود راتب، كليب "كل العيون"، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بشركة العندليب للإنتاج الفني، الذي بأحد فنادق الجيزة.


حرص على حضور المؤتمر مجموعة من نجوم الفن، وأبرزهم: المنتج محمد شبانة صاحب شركة العندليب وابن شقيق عبد الحليم حافظ، المطرب محمود راتب، المخرج خيري بشارة، المطربة نهال نبيل، المذيعة بسنت بكر، الفنانة مروة عيد، المؤلف محمد عز، والناقد الفني طارق مرسي.

تفاصيل أغنية "كل العيون" 
أغنية "كل العيون" من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان محمد رحيم، والفيديو كليب من إخراج نهال نبيل، مدير تصوير وتصحيح ألوان أحمد أسامة.

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محمود راتب: عبدالحليم حافظ مثلى الأعلى.. و«كل العيون» مستوحاة من فنه

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