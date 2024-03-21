المنشاوي: نتوسع في برامج التبادل العلمي والبحثي

نظمت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، محاضرة تعريفية تحت عنوان "برامج التبادل العلمي والبحثي المقدمة من السفارة الفرنسية بالقاهرة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة"، وذلك بحضور السيد أرنود بولينجي مسئول مشروع التعاون العلمي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة ، والسيدة سلمى مدحت سلطان منسق مساعد بقطاع التعاون العلمي والأكاديمي بالسفارة، وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بمختلف كليات الجامعة.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص جامعة أسيوط على توفير فرص تعليمية وبحثية أكبر للطلاب والباحثين، من خلال توسيع نطاق التعاون مع الجامعات الأجنبية والعالمية المرموقة؛ لدعم العملية التعليمية والبحثية، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف على تفاصيل البرامج والمنح، وعقد العديد من المحاضرات والندوات التعريفية بالمنح المُتاحة.

ودعا الدكتور أحمد عبدالمولى، الطلاب والباحثين للاستفادة من المنح والبرامج المقدمة من السفارة الفرنسية، وأكد على ضرورة تبادل الثقافات بين الشعوب، والتأثير الإيجابي لذلك فى تحقيق التنمية والتقدم، وأشاد بجهود السفارة الفرنسية وإهتمامها بالتعليم العالى وتطويره، وشكر الضيوف لحرصهم على تقديم النفع والمعرفة للطلاب والباحثين بجامعة أسيوط.

وأشاد الدكتور جمال بدر بالتعاون المثمر مع السفارة الفرنسية، الذي يتيح العديد من الفرص للباحثين والطلاب للحصول على المنح المقدمة من الجانب الفرنسي، وهو ما يساعد الجامعة في إعداد كوادر علمية متميزة مؤهلة بأحدث ما توصل إليه العلم في مختلف المجالات، لأداء رسالتها بشكلٍ مثالي.

وتناولت المحاضرة شرح تفصيلي لمختلف برامج المنح التي تقدمها السفارة للدراسة في الجامعات الفرنسية، للطلاب، وباحثي الماجستير والدكتوراه، وأعضاء هيئة التدريس، ويبلغ عددها ٧٠٠ برنامج في مختلف التخصصات، كما ألقت الضوء على مميزات الدراسة في فرنسا، وفرص التعاون الأكاديمي مع الجامعات المصرية، وشروط الحصول على منحة دراسية بجامعة فرنسية.

جدير بالذكر، إن جامعة أسيوط أعلنت عن هذه المنح ومنها: منحة طهطاوي لطلاب الماجستير، وتستهدف الطلاب المصريين المسجلين في السنة الثانية لدرجة الماجستير ، إلى جانب منح الدكتوراة وتصل مدتها إلى 12 شهرًا كحد أقصى خلال ثلاث سنوات من فترة الدكتوراه، مع إمكانية تقسيمها على مدى 6 أشهر في السنة كحد أقصى وقد يتاح من خلال هذه المنحة إمكانية إستكمال دراسة مشتركة تحت إشراف مزدوج، وهذا يعني التسجيل كطلاب دكتوراه في كل من مصر وفرنسا بهدف الحصول على درجة الدكتوراه المزدوجة.

كما تتضمن المنح شراكة "هوبرت كوريان إمحوتب"، وهو برنامج فرنسي - مصري، وجميع المجالات العلمية مؤهلة للمشاركة في هذا البرنامج، ولكن ستكون الأولوية للمشاريع التي تتناول مجالات الصحة (السرطان – السكري – التهاب الكبد الوبائي سي)، وعلوم الفضاء، والبيئة (مصادر الطاقة المتجددة والغير متجددة، والمياه)، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الذكاء الصناعي وعلوم البيانات)، والعلوم الاجتماعية والإنسانية.

كما شملت المنحة الصيفية لطلاب الدراسات العليا في جامعة ليل الفرنسية لتدريب طلاب الدراسات العليا والباحثين في مجالات علم الهيدرولوجيا ومعالجة المياه، التغذية والصحة، حماية وتقوية التراث الثقافي، ومجالات الأنظمة الكهربائية وذلك من أجل دعم الاستعداد للبحث العلمي وتوسيع الخبرات الدولية واكتشاف الثقافة الفرنسية.