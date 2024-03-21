الإحصاء: 74% نسبة معالجة مياه الصرف الصحي المنزلي بطريقة آمنه في مصر عام 2022

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ،ان نسبة مياه الصرف الصحي المنزلي التي تم معالجتها بطريقة أمنه بلغت في مصر 74% وذلك عام 2022 مقابل 46% عام 2020 في الوقت الذي بلغت فيه تلك النسبة 58% علي مستوي العالم عام 2022(وفقاً لما ورد علي منصة الأمم المتحدة للمؤشر (6-3-1)من مؤشرات التنميةالمستدامةالأمميةاستناداً الي تقارير وطنية).



جاء ذلك في احصائية اصدرها الجهاز اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يحتفل به يوم 22 مارس من كل عام و اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذعام1992.ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار"المياه من أجل السلام"

واشار الجهاز الى ان كمية مياه الصرف الصحي المعالج المستخدمة في ري الغابات الشجرية بلغت (59.9) مليون م3 في حين بلغت مساحة أراضي الغابات الشجرية المستفيده (6.5) ألف فدان وكان لمحـافظة سوهاج النصيب الأكبر منها بمساحة (3.2) الف فدان بنسبة بلغت 48.9% من الإجمالي وذلك عام 2022.

وبلغت كمية المياه الجوفية (العميقة والسطحية) (9.09) مليار م3 بنسبة مساهمة بلغت 11.1% من إجمالي الموارد المائية المتاحة عام2023، مقابل (8.83) مليار م3 بنسبة مساهمة بلغت 10.9% من إجمالي الموارد المائية المتاحة عام2022.

في إطار قيام وزارة الموارد المائية والري بدورها في تنفيذ أعمال المبادره الرئاسية " حياه كريمة " التي تغطي أنشتطها في المرحلة الأولي عدد (54) مركز في نطاق (20) محافظه فقد تم خلال عام 2023 تأهيل (309) كيلو متر من الترع بمراكز المبادرة ويجري حالياً العمل علي تأهيل ترع بأطوال (879) كيلو متر من المقرر الإنتهاء من أطوال كبيره منها خلال العام الجاري