أهالي طولكرم يشيعون جثامين شهداء مخيم نور شمس الأربعة

شيع أهالي طولكرم، مساء اليوم الخميس، جثامين شهداء مخيم نور شمس الأربعة، الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على المخيم الليلة الماضية.

والشهداء هم: أحمد مروان محمد أبو علي (22 عاما)، وعبد الله محمود القيسي (20 عاما)، ونضال مأمون أبو عبيد (23 عاما)، وإياد نضال عزمي كانوح (19 عاما).

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، والمؤكدة على السير على خطى الشهداء.

وسار المشيعون باتجاه مخيم نور شمس، حيث منازل ذوي الشهداء، لإلقاء نظرات الوداع الاخيرة عليهم، قبل الصلاة على جثامينهم الطاهرة في ساحة حديقة العودة، ومن ثم مواراتهم الثرى في مقبرة المخيم.

وعم الحداد والإضراب التجاري مدينة طولكرم حتى ساعات ما بعد الظهر، بدعوة من القوى الوطنية والاسلامية، حدادا على أرواح الشهداء.

وكان الشهيدان أبو عبيد وكانوح استشهدا بعد قصف مسيرة إسرائيلية موقع الجورة في حارة المنشية في المخيم، فيما استشهد أبو علي والقيسي برصاص قناصة الاحتلال.