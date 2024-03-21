عاجل
عاجل.. انفجارات تهز إيلات والدفاعات الإسرائيلية تتأهب
الخميس 21 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أهالي طولكرم يشيعون جثامين شهداء مخيم نور شمس الأربعة

بوابة الوفد الإلكترونية

شيع أهالي طولكرم، مساء اليوم الخميس، جثامين شهداء مخيم نور شمس الأربعة، الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على المخيم الليلة الماضية.

 

والشهداء هم: أحمد مروان محمد أبو علي (22 عاما)، وعبد الله محمود القيسي (20 عاما)، ونضال مأمون أبو عبيد (23 عاما)، وإياد نضال عزمي كانوح (19 عاما).

 

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، والمؤكدة على السير على خطى الشهداء.

 

وسار المشيعون باتجاه مخيم نور شمس، حيث منازل ذوي الشهداء، لإلقاء نظرات الوداع الاخيرة عليهم، قبل الصلاة على جثامينهم الطاهرة في ساحة حديقة العودة، ومن ثم مواراتهم الثرى في مقبرة المخيم.

 

وعم الحداد والإضراب التجاري مدينة طولكرم حتى ساعات ما بعد الظهر، بدعوة من القوى الوطنية والاسلامية، حدادا على أرواح الشهداء.

 

وكان الشهيدان أبو عبيد وكانوح استشهدا بعد قصف مسيرة إسرائيلية موقع الجورة في حارة المنشية في المخيم، فيما استشهد أبو علي والقيسي برصاص قناصة الاحتلال.

 

مواد متعلقة

مستعمرون يستولون على 150 ألف متر من أراضى الخضر جنوب بيت لحم

صور أقمار صناعية تُظهر تدمير 35 بالمئة من مباني غزة نتيجة القصف الإسرائيلي

ضبط شبكة تجسس في لبنان تعمل لصالح إسرائيل

انقلاب سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية تحمل 980 طنا من حمض الأكريليك

وزير للاحتلال يطالب تل أبيب بتقديم عرض لحماس بمغادرة غزة مقابل وقف الحرب

لابيد يدعو لإبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى مع حركة حماس

الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة تونينكويه على محور أفدييفكا

عقب فوز بوتين.. الكرملين: روسيا ستتخذ إجراءات انتقامية بما يتفق مع مصالحها
الجريدة الورقية