الليلة.. الإسكان تنتهي من حجز شقق إسكان المستقبل بأسيوط الجديدة

تنتهي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مساء اليوم الخميس، من فتح باب التقديم على حجز شقق الطرح التكميلي كاملة التشطيب ضمن محور إسكان المستقبل الشباب، في أسيوط الجديدة، بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان.

يأتي الطرح لمن لم يحالفهم الحظ بحجز وحدات سكنية بمدينة أسيوط الجديدة، خلال الفترة من 17/12/2023 وحتى 11/1/2024، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز، بدلا من نظام أسبقية الحجز الإلكتروني.



وكان قد تنافس على مدار يومي 21 و22 يناير الماضي، ما يقرب من 40 ألف مواطن على 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من 63 م2:93 م2 بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بحسب تصريحات سابقة لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار.

أنظمة سداد شقق الإسكان بأسيوط الجديدة



بحسب المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أوضح أنظمة سداد شقق الإسكان المتميز المطروحة في مدينة أسيوط الجديدة، بنظام القرعة العلنية اليدوية.

يتم استكمال سداد 20 % + (1 % مصاريف إدارية، و0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية اليدوية.

وسداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

وسداد باقي ثمن الوحدة (70 %) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 سنوات) محملة بالفائدة على رصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح.

بالإضافة إلى 2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل.

ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة.



شروط شقق الإسكان في أسيوط الجديدة

يقتصر التقديم على العملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية والتي سبق طرحها، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.

الشقق مخصصة للاستخدام السكني فقط.

إن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ الطرح.

إن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

كراسة شروط شقق الإسكان بمدينة أسيوط الجديدة

ويمكن الاطلاع على كراسة شروط وحدات كاملة التشطيب ضمن محور إسكان المستقبل الشباب، المرحلة الثانية تكميلي بعدد (71) وحدة سكنية، بمدينة أسيوط الجديدة، بمساحات تتراوح من (57م2 إلي 63 م2) وبنموذج معماري متميز، من هنـــــــــــــــــــــا.