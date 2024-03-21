إعدام مواد غذائية متنوعة ومنتهية الصلاحية بالفرافرة في الوادي الجديد

قام مراقبى الأغذية بالادارة الصحية بالفرافرة بالوادى الجديد، تحت اشراف الدكتور مدير الادارة الصحية تنفيذا لتوجيهات الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، واشراف مراقبة الاغذية بإدارة الوقائى بالمديرية، برئاسة الدكتورة علا عز الدين فؤاد بالمرور على المنشآت الغذائية بمركز الفرافرة .



وقامت الحملة بالمرور على عدد 6 منشآت غذائية، حيث تم اعدام 4.800 كجم أغذية متنوعة

وسحب 3 عينات وارسالها للمعامل، للتأكد من خواصها الطبيعية، وتم التاكد من الشهادات الصحية والتنبية على الاشتراطات الصحية

وحرص مراقبى الاغذية بالادارة الصحية بالفرافرة، بالمرور على المنشآت الغذائية بمركز الفرافرة على مطبخ بنك الطعام بمركز الفرافرة، وسحب 2 عينة وجبات مطهية وارسالها للمعامل للتاكد من خواصها الطبيعية، وتم التاكد من الشهادات الصحية والتنبية على الاشتراطات الصحية.

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