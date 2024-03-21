بايرن ميونخ يرفع الراية الاستسلام.. ديفيز على أعتاب ريال مدريد

اعترف نادي بايرن ميونخ الألماني، بصعوبة الاحتفاظ باللاعبين الذين لا يرغبون في البقاء في الفريق، وهو ما يعني أن الكندي ألفونسو ديفيز قد يغادر قريبًا عن أليانز أرينا.

ويجري نادي ريال مدريد الإسباني، محادثات مع ديفيز من العملاق البافاري الذي ينتهي عقده في عام 2025، لضمه إلى صفوف الفريق في أسرع وقت ممكن.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية يوم الأربعاء أن اللعب الكندي، ينتظر التوصل إلى اتفاق نهائي للانتقال إلى الدوري الإسباني ابتداءً من الموسم المقبل.

ألفونسو ديفيز

وعلق ماكس إيبرل، المدير الرياضي للنادي البافاري، في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو عبر صفحته على فيسبوك، بخصوص لاعبي الفريق الذين لم يجددوا عقودهم التي ستنتهي قريبًا.

وأوضح إيبرل رأي نادي بايرن ميونخ في هذا الصدد، حيث أشار إلى أن أي نادٍ لن يرغب في فقدان لاعبيه بشكل مجاني إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن التمديد.

ويأتي تلميح إلى إمكانية قبول بايرن ميونخ، ببيع ديفيز لريال مدريد في صيف 2024، بدلاً من فقدانه مجانًا العام المقبل، وأضاف إذا كان هناك لاعبون لا يرغبون في الاستمرار هنا بعد الآن، يجب عليك اتخاذ قرارات.

وتنتهي عقود عدد من نجوم بايرن ميونخ إلى جانب ديفيز في صيف عام 2025، من بينهم ليروي ساني وتوماس مولر وجوشوا كيميش ومانويل نوير.

وفي حال اتمام الصفقة انتقال ديفيز إلى المرينجي، فسيكون ثالث لاعب ينضم من بايرن ميونخ إلى مدريد بعد توني كروس في عام 2014، وديفيد ألابا في عام 2021.