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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ضبط شبكة تجسس في لبنان تعمل لصالح إسرائيل

لبنان وإسرائيل
لبنان وإسرائيل

ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أنه تم القبض على شبكة تجسس في بيروت تعمل لصالح إسرائيل.

ووصف التقرير الذي نشرته الصحيفة اليوم الخميس، شبكة التجسس المكونة من رجلين بـ"الأخطر" حيث تمتلك أدوات ذات بتقنية عالية ، كما تم العثور على جهاز إلكتروني "شديد التطور" كان بحوزتهم.

 

وفق التقرير، قام الشخصان اللذان تم اعتقالهما بتزويد إسرائيل بتفاصيل حول العديد من المناطق، بما في ذلك بيروت والضاحية الجنوبية، وقاما بمسح شامل للشوارع والمباني وأسماء المتاجر ومعلومات عن الأشخاص والسكان، والحي الذي اغتيل فيه نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري في 2 يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أسبوعين من الحادثة.

وبحسب الصحيفة فأن كشف الشبكة حدث بمحض الصدفة، بعدما قامت سرية حماية رئيس مجلس النواب بتوقيف سيارة مشبوهة كانت تجوب محيط مقر رئيس المجلس في حي التينة في بيروت.

 

ووفق التحقيقات قال المتهمان إنهما يعملان مع شركة أمريكية على مشروع لتطوير السياحة الافتراضية، حيث قامت الشركة بإرسال الأجهزة إليهما. ونفيا علمها بأنها تعمل لصالح إسرائيل. لكنهما أقرّا وفق الصحيفة بأن البيانات والمعلومات التي زوّدا الشركة بها ذات طبيعة حساسة.

 

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