وكيل تعليم الغربية يكرم أماني لاشين مدير مدرسة الشهيد مختار كامل

شارك ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في حفل يوم الوفاء والتكريم لتكريم أماني لاشين، مدير مدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية بنات بإدارة زفتى، وذلك بحضور جيهان صابر، مدير عام إدارة زفتى التعليمية، وعبد الوهاب دغش، وكيل الإدارة.

وحضر التكريم وحدة التواصل و دعم المعلمين بالمديرية، بقيادة الدكتورة مرفت فايد، مدير الوحدة، محمد مصلح، رئيس مجلس أمناء الإدارة، الدكتور مصطفي صادق، رئيس قسم الطفولة بكلية التربية، وجميع أعضاء وحدة التواصل و دعم المعلمين بالإدارة التعليمية بزفتى، ولفيف من الشخصيات العامة و موجهي الإدارة.



وقدم وكيل الوزارة شهادة تقدير أماني لاشين، مدير مدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية بنات بإدارة زفتى، تعبيراً عن تقديره للمجهودات التي قدمتها خلال مشوارها التعليمي، متمنيا لها الصحة والسعادة

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتكريم السادة المعلمين الذين أفنوا حياتهم لتقديم رسالة العلم السامية، وتقديراً لدورهم المتميز في صقل عقول أبنائنا.