محافظ الغربية يتفقد جراجات كفر الزيات وطنطا لمتابعة خطة الاخلاء التدريبية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة صباحية لتفقد جراجات كفر الزيات وحي أول وثان ومركز طنطا لمتابعة موقف المعدات الهندسية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وتابع محافظ الغربية، أداء عمل السيارات، ومعدات النظافة، وشفط مياه الأمطار وتأكد من مدى جاهزية المعدات وصلاحيتها للعمل، والتأكد من أعمال الصيانة الدورية لها.

ووجه المحافظ، بتنفيذ خطة اخلاء تدريبية للتعامل مع حالات الطوارئ داخل الجراجات مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة أو التقليل من أخطارها، مشيراً إلى أن الخطة المزعم تنفيذها هدفها نشر الوعي بين كافة العاملين ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي حوادث طارئة ومحتملة، بالإضافة إلى تدريبهم على عملية الإخلاء السريع وكيفية التصرف بهدوء وحكمة، وذلك من خلال اتباع اللوحات الإرشادية والتعليمات الصحيحة الواجب تنفيذها.