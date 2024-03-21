عاجل
عاجل.. انفجارات تهز إيلات والدفاعات الإسرائيلية تتأهب
الخميس 21 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر تستضيف اجتماع وزراء الخارجية العرب.. غزة على رأس الطاولة

اجتماع وزراء خارجية
اجتماع وزراء خارجية مصر

 

استضافت مصر اليوم، اجتماعاً لوزراء خارجية مصر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث تم التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات القضية الفلسطينية والتداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والجهود المبذولة لوقفها وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وزير الخارجية لنظيره الأمريكي: يجب الوقف الشامل لإطلاق النار في غزة

أكد المشاركون على أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل والقطاع، والتغلب على العراقيل التي تضعها إسرائيل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ بما يلبي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون المجاعة.

وأكدوا على ضرورة توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا"، وجددوا رفضهم لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية مشددين على ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، بما فيها الاستيطان وتلك التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكدوا أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وحتمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية.

 

received_434529155901194
received_434529155901194
received_1060036551729401
received_1060036551729401
received_944411530371366
received_944411530371366

مواد متعلقة

الفنان محمد ثروت وزوجته ضيفا ثانى حلقات الخيمة على "راديو مصر"

أهالي الطوابق وكعابيش لمحافظ الجيزة ورئيس حي الهرم: "مين يحل مشاكلنا"

وزير الخارجية: إسرائيل هى من رفضت دخول مفوض الأونروا إلى رفح الفلسطينية

وزير الخارجية: مصر تسضيف أكثر من 5 ملايين سوداني ولا نفرقهم عن المصريين

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص للسودان

شكري يستقبل اليوم المفوض العام لوكالة الأونروا
الجريدة الورقية