مساء اليوم.. غلق باب التقديم على شقق الإسكان المتميز بالعبور الجديدة

تنتهي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مساء اليوم الخميس، من فتح باب حجز شقق الطرح التكميلي مشروعات الإسكان المتميز في مدينة العبور الجديدة، بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان.



يأتي الطرح لمن لم يحالفهم الحظ بحجز وحدات سكنية بمدينة العبور الجديدة، خلال الفترة من 17/12/2023 وحتى 11/1/2024، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز، بدلا من نظام أسبقية الحجز الإلكتروني.



وكان قد تنافس على مدار يومي 21 و22 يناير الماضي، ما يقرب من 40 ألف مواطن على 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من 63 م2:93 م2 بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بحسب تصريحات سابقة لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار.



شقق الإسكان المتميز في العبور الجديدة



ويشمل الطرح التكميلي، 768 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 89 و93 م2، بمدينة العبور الجديدة.



أنظمة سداد شقق الإسكان المتميز



بحسب المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أوضح أنظمة سداد شقق الإسكان المتميز المطروحة في مدينة العبور الجديدة، بنظام القرعة العلنية اليدوية.

يتم استكمال سداد 20 % + (1 % مصاريف إدارية، و0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية اليدوية.

وسداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

وسداد باقي ثمن الوحدة (70 %) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 سنوات) محملة بالفائدة على رصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح.

بالإضافة إلى 2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل.

ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة.



شروط شقق الإسكان المتميز في العبور

يقتصر التقديم على العملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية والتي سبق طرحها، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.

الشقق مخصصة للاستخدام السكني فقط.

إن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ الطرح.

إن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.



كراسة شروط شقق الإسكان المتميز بمدينة العبور الجديدة



ويمكن الاطلاع على كراسة شروط وحدات كاملة التشطيب ضمن محور "الإسكان المتميز" بعدد (768) وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذو طابع حديث المرحلة التكميلية بمدينة العبور الجديدة، بمساحات تتراوح من (89 م2 إلى 92.5 م2) وبنموذج معماري مميز، من هنـــــــــــــــــــــــا.

أسعار وأنظمة سداد شقق الإسكان في العبور الجديدة



وفقا لتصريحات الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات- المشرف على مكتب وزير الإسكان، فإن سعر المتر لشقق الإسكان المتميز في العبور الجديدة، جاء ب 7245 جنيها للمتر، وبمقدم مقدم 60 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة ال 90 مترا، 684 ألف جنيه.



ومن المقرر أن يستكمل الفائز بالوحدة السكنية، مقدم جدية الحجز ل 20 %، والبالغ 87 ألف جنيه، فيما يسدد وقت التعاقد 68 ألف جنيه، ويسدد ما يتبقى 70 % على فترات 3 و5 و7 سنوات.