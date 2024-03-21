البحيرة تسعى لدفع العمل وتنفيذ المشروعات القومية

أكد اللواء محمد شوقي سكرتير عام محافظة البحيرة، أن الدولة وفرت كل السبل الممكنة لتوفير مستوي معيشي لائق لأبنائها، وذلك من خلال مشروعات تنموية عملاقة تشهدها مصرنا الغالية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدة عقده سكرتير عام محافظة البحيرة، بشأن دفع العمل بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، وذلك بحضور ممثلي كافة الجهات المعنية.

ولفت إلى أن المحافظة تُولى إهتماماً بالغاً لتنفيذ المشروعات القومية المنفذة بزمام المحافظة، وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، حيث يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها والعمل على حل المشكلات التي قد تعوق تنفيذها.

وأوضح أنه تم تنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وتعليمية وخدمية وتنموية، لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، الأمر الذي يُعد إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة، مضيفاً أن ما تم ضخه من إستثمارات وتمويل ودعم للمحافظة خلال تلك الفترة لم يتحقق عبر عقود من الزمان وهو ما يؤكد أن الدولة تضع يدها بقوة لدفع العمل والتنمية على أرض البحيرة، مشيراً إلي أننا نجني الآن ثمار الإستقرار والتقدم بمشروعات عظيمة وعملاقة تتحقق يوماً بعد يوم على أرض الوطن بسواعد المصريين.

وأشاد اللواء محمد شوقي بدر، بدور كل مؤسسات الدولة المصرية وجهودها الكبيرة والمستمرة فى إطلاق العديد من المشروعات القومية وفى قطاع البنية التحتية وتهيئة المناخ لمزيد من التنمية على أرض المحافظة وجذب الشراكات الاستثمارية الضخمة التي تعود بالنفع على المواطنين.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية ، بشأن دفع العمل بالمشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها ، بهدف تحسين مستوي المعيشة لدي المواطنين ، وضمان تقديم أفضل الخدمات لهم.