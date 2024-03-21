في عيد الأم.. أمهات صنعن مجد أساطير كرة القدم

يمتلئ تاريخ كرة القدم بأساطير أبدعوا على أرض الملعب، ولكن نجاحاتهم كانت مرتبطة بشكل كبير بأمهاتهم، والتضحيات الضخمة التي قدموها من أجلهم ليستمروا في السعي.

ويدين نجوم كرة القدم الكبار، على تضحيات الأمهات التي لا تقدر بثمن، منهم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق نصر السعودي وأسطورة نادي ريال مدريد، بالإضافة إلى النجم الراحل دييجو مارادونا، أيقونة كرة القدم الأرجنتينية.

وفي عيد الأم، نسلط الضوء على الأمهات اللواتي قدمن التضحية أجل إبنائهن الذين أصبحوا نجومًا وأحد أهم الشخصيات في تاريخ كرة القدم.

والدة كريستيانو رونالدو

تحدث كريستيانو رونالدو في العديد من المرات عن الصعوبات، التي واجهها خلال طفولته وعن دور والدته، في مساعدته على تحقيق حلمه بأن يصبح لاعب كرة قدم مشهور، ويتخطى صعوبات الفقر التي نشأ فيه.

وحكى رونالدو عن دور والدته في بناء مسيرته الأسطورية: "ربتني أمي بالتضحية بحياتها من أجلي، كانت تنام جائعة لتطعمني".

وأضاف: "لم نكن نمتلك أموالًا، كانت تعمل 7 أيام في الأسبوع وعملت كعاملة نظافة، من أجل شراء حذاء رياضي يمكنني اللعب به".

وجاءت تصريحات رونالدو في إجابته على سؤال، من صحفي حول سبب استمرار والدته، في العيش معه في المنزل وعدم شراء منزل خاص لها.

والدة دييجو مارادونا

تحدث أرماندو مارادونا، الأسطورة الذي فاز بكأس العالم في عام 1986 مع منتخب الأرجنتين، ولعب لفرق برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي سابقًا، عن التضحيات التي قامت بها والدته والتي ساهمت في بناء مسيرته الكروية المذهلة.

في عام 2011، تحدث مارادونا عن والدته السيدة دونا توتا بعد وفاتها وقال إنها كانت ترفض تناول الطعام معهم وتشكو من آلام في المعدة.

وفيما بعد، اكتشفت أنها لم تكن تعاني من ألم في المعدة ولكنها كانت ترغب في أن نتناول الطعام، كانت تفعل ذلك لأنه لم يكن هناك الكثير من الطعام، ولكني أحببتها كثيرًا.

ماركوس راشفورد

في حديثه عن والدته، صرح ماركوس راشفورد، نجم فريق مانشستر يونايتد، على أهمية دورها في صناعته كأحد أبرز لاعبي كرة القدم الإنجليزية في الفترة الأخيرة.

وقالت والدة راشفورد، خلال مقابلة إذاعية: "كنت أعمل في ثلاث وظائف مختلفة، وإذا لم أذهب، لم يكن بإمكاننا طهي الطعام في المنزل، وكانت الأمور صعبة إلى حد ما".

وختمت بالقول: "أحيانًا لم أكن أتناول الطعام من أجلهم، لم يكن لدينا خبز في المنزل بعض الأحيان، هذا أمر مُحرج لكنه الحقيقة".

أشرف حكيمى

تحدث المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن دور والدته الكبير في نجاحه، حيث ذكر أن والدته كانت تعمل في تنظيف المنازل ووالده كان بائعا متجولا، وأضاف أنهما قاما بتضحيات كبيرة من أجل مساعدته على تحقيق حلمه في أن يصبح لاعب كرة القدم.

وقال حكيمي "كنا في وضع مادي صعب وكنا بحاجة إلى العديد من المساعدات، كانت عائلتي تكافح من أجل توفير حياة كريمة، والآن أنا أجتهد كل يوم من أجلهم".

رياض محرز

اصطحب النجم رياض محرز، لاعب المنتخب الجزائري والأهلي السعودي، والدته معه عند توقيعه على عقد انتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي، في أغسطس عام 2018.

احتفلت والدة النجم رياض محرز بتوقيعه لمانشستر سيتي من خلال تقبيله والتصفيق له، ثم التقطت بعض الصور معه.

ويدين محرز إلى والدته، حيث قال: "إنه كان لا يمتلك المال وهو صغير وكانت أمي تعطيني وكنت أعدها بإعادتها عندما أصبح لاعب عالمي وهي كانت تضحك وتقول إن شاء الله".