رئيس جهاز الشيخ زايد يطلق حملة مكثفة لإزالة مخالفات البناء

أطلق المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، حملة مكثفة لإزالة مخالفات البناء.

المهندس أحمد عبدالرازق

جاء ذلك في إطار الحملات المستمرة لتطبيق القانون والحفاظ على النظام العمراني بالمدينة.

شملت الحملة الأحياء الأول والسابع والثامن والتاسع، مع التأكيد على الضرب بيد من حديد ضد أي تجاوزات.

تأتي هذه الخطوات في سياق جهود رئيس الجهاز لتحقيق الانضباط العمراني وتنفيذ قرارات الإزالة بحزم، مما يعكس العزم على مواجهة التحديات والتصدي للمخالفات بكل قوة. وتبرز هذه الإجراءات الحازمة الرغبة في تحويل مدينة الشيخ زايد إلى نموذج يحتذى به في التخطيط والتنمية العمرانية.

يعمل المهندس أحمد عبدالرازق بتعاون وثيق مع المواطنين، مشاركًا إياهم في العمل الجماعي والتفاعل المباشر للتغلب على السلبيات وتعزيز الإيجابيات. ويؤكد هذا التعاون على أهمية الدور الذي يقوم به السكان في دعم جهود الجهاز والمساهمة في رفع مستوى المدينة.

