مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 11.. مواعيد وقنوات العرض

يعرض مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة الحادية عشر، بطولة النجوم مي عمر، أحمد زاهر، اليوم ضمن مسلسلات رمضان 2024.



مواعيد وقنوات عرض مسلسل نعمة الأفوكاتو

يعرض مسلسل نعمة الأفوكاتو يوميًا في تمام العاشرة مساءً على شاشة Mbc مصر، وفي الواحدة والنصف بعد منتصف الليل على Mbc مصر 2.

طرحت شاشة Mbc مصر “بوستر جديد” لمسلسل نعمة الأفوكاتو، بطولة الفنانة مي عمر، أحمد زاهر، والمقرر أن يعرض ضمن السباق الرمضاني 2024.

تشارك الفنانة مي عمر، في الماراثون الرمضاني 2024 من خلال مسلسل نعمة الأفوكاتو ويشاركها بطولته مجموعة من النجوم، أبرزهم:" أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية".



قصة وأبطال مسلسل «نعمة الأفوكاتو»

مسلسل نعمة الأفوكاتو، تدور أحداثه في إطار 15 حلقة، وتجسد مي عمر خلاله دور "نعمة"، محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة في حياتها سواء من جانب زوجها الدى يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل حيث تركت مكتب المحاماة الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدى ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتي ستكشفها الأحداث.

مسلسل نعمة الأفوكاتو، بطولة مجموعة من النجوم وهم: مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى .

مسلسل نعمة الأفوكاتو

آخر أعمال مي عمر

جدير بالذكر أن مى عمر شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل علاقة مشروعة، بطولة النجم ياسر جلال، وشاركهما البطولة مجموعة من النجوم، وهم: ميمي جمال، داليا مصطفى، بسنت شوقي، مراد مكرم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى.

وتدور أحداث "علاقة مشروعة" حول تورط عمرو في علاقة مع بثينة- الزوجة السابقة لشريكه أمجد- ويضطر للزواج منها سرا، وإخفاء الأمر عن زوجته الأولى عاليا، ومع تتطور الأمور يجد عمرو نفسه في حيرة بين أمجد وبثينة وعاليا، وعليه اتخاذ قرارا صعبا لمواجهة ما يحدث.