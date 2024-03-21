رئيس الهيئة العربية للتصنيع: العديد من النماذج النسائية المشرفة أثبتت قدرتهن على العطاء

خلال تكريمه الأمهات المثاليات بالهيئة العربية للتصنيع :

أكد اللوء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، أن هناك العديد من النماذج النسائية المشرفة, التي أثبتت قدرتهن على العطاء في كافة مجالات الإنتاج وجميع المناصب القيادية والتنفيذية منذ تأسيس الهيئة, إلى جانب مساهمتها الفعالة فى تقديم جيل نافع لنفسه وبلده.

جاء هذا في إطار الإحتفال السنوي بتكريم الأم المثالية بالهيئة العربية للتصنيع للعام الحالي 2024.

في هذا الصدد , أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل المبارك , الذي صار تقليدا سنويا للإحتفاء بالأم المثالية , تقديرنا وامتنانا داخل الهيئة العربية للتصنيع تجاه المرأة ودورها الهام والحيوي في كافة مجالات الحياة , موضحا اننا نحتفل بقيم التضحية والإخلاص والعطاء والتفاني.

خلال فعاليات الحفل , قام رئيس الهيئة العربية للتصنيع بمنح شهادات التقدير للأمهات المثاليات علي مستوي مصانع وشركات الهيئة , حيث فازت السيدة " أحلام عبد المعطي أحمد" من مصنع صقر للصناعات المتطورة , التابع للهيئة ,بلقب الأم المثالية للهيئة العربية للتصنيع لعام 2024.

كما حرص اللواء مختار عبداللطيف علي التقاط الصور التذكارية مع العاملات المكرمات والإستماع لهن في حوار أخوي وأبوي ودي ,موجها الشكر لهن على ما تبذلنه من جهد فى تربية أبنائهن إلى جانب تفوقهن العملي فى أداء مهام وظيفتهن.

من جانبهن , أعربت المكرمات من الأمهات المثاليات بالهيئة , عن سعادتهن بهذه الحفاوة الراقية والمشاعر الصادقة من رئاسة الهيئة العربية للتصنيع تقديرا بدورهن في رحلة الحياة , متمنين دوام التوفيق والنجاح والسداد للهيئة قيادة وعاملين .