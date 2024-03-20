انطلاق الدورة الرمضانية لكرة القدم وتنس الطاولة في جامعة عين شمس الأحد

تنطلق مساء يوم الأحد الموافق 24 مارس 2024 فعاليات الدورة الرمضانية في جامعة عين شمس لكرة القدم الخماسية وتنس الطاولة (طلبة، وطالبات).

وتتظم الدورة الرمضانية أسرة طلاب من أجل مصر باتحاد طلاب جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

تقام فعاليات الدورة الرمضانية في كرة القدم الخماسية وتنس الطاولة طلبة /طالبات على ملاعب المدينة الجامعية طلبة في جامعة عين شمس.

أعداد المشاركين في دورة جامعة عين شمس

ويشارك في فعاليات كرة القدم الخماسية في جامعة عين شمس ٢٥٦ فريق من طلاب مختلف كليات الجامعة بنظام خروج المغلوب.

ويشارك في فعاليات كأس تنس الطاولة (طلبة) ٣٢ طالب في جامعة عين شمس، ويشارك في فعاليات كأس تنس الطاولة (طالبات ) ٣٢ طالبة.

جوائز الدورة الرمضانية في جامعة عين شمس

وسيتم منح المراكز الثلاثة الأولى الفائزين في الدورة الرمضانية في جامعة عين شمس جوائز مالية وميداليات كالآتي :

- مسابقة كرة القدم الخماسي في جامعة عين شمس :

المركز الأول ٩٦٠٠ جنيه.

المركز الثاني ٨٠٠٠ جنيه.

المركز الثالث ٦٤٠٠ جنيه.

- مسابقة تنس طاولة طلبة في جامعة عين شمس:

المركز الأول ١٠٠٠ جنيه.

المركز الثاني ٨٠٠ جنيه.

المركز الثالث ٦٠٠ جنيه.

- مسابقة تنس طاولة طالبات في جامعة عين شمس: