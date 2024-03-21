محافظ أسيوط يتفقد معرض ومنفذ بيع إصدارت الهيئة العامة لقصور الثقافة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط معرض ومنفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة الذي أقيم بمقر قصر ثقافة أسيوط وذلك ضمن خطة اقليم وسط الصعيد الثقافي خلال شهر رمضان الكريم تحت رعاية ودعم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وعمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ومحافظ الإقليم بهدف رفع الوعي لدى المواطنين وتحقيق طفرة ثقافية بالمحافظة في ظل اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الانسان ورفع الوعي ونشر الثقافة والفنون

رافقه خلال التفقد الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب وضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لاقليم وسط الصعيد الثقافي والدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط وصفاء كامل مدير قصر ثقافة أسيوط وعيون ابراهيم رئيس حي غرب.

حيث تفقد محافظ أسيوط المعرض الذي يضم أقسام تتضمن كتب في الأدب الروائي والأدب المترجم وقسم لكتب الأطفال والأسرة وقسم للكتب التاريخية والسياسية تقدم للمواطنين ومحبي القراءة من الأطفال والكبار بأسعار رمزية تناسب الجميع بإشراف آدم توفيق مدير إدارة المكتبات وعلاء جلال مسئول المكتبات بفرع ثقافة أسيوط.

وأكد اللواء عصام سعد دعمه الكامل للأنشطة الثقافية والفنية التي تقام بقصور الثقافة وبمختلف مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أهمية الثقافة في بناء الإنسان وخلق أجيال ذات عقلية ثقافية مستنيرة تسهم في بناء مصر، معربًا عن سعادته البالغة بتنظيم المعرض، الذى يضم عددًا كبيرًا من الكتب في المجالات المختلفة يتم بيعها للجمهور بأسعار مخفضة وذلك لبناء الفكر وتحصين الوعي، وتهذيب السلوك ونشر ثقافة القراءة بين الجميع باعتبارها تعد إحدى أدوات القوى الناعمة للمساهمة في بناء وتنمية المجتمع.

وأشار ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لاقليم وسط الصعيد الثقافي إلى بأن المعرض يقدم العديد من الكتب المتنوعة بجانب إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والنشر الإقليمي لنخبة من أدباء وشعراء مبدعين جمهورية مصر العربية.

كما شهد المحافظ بعض الفاعليات الثقافية والفنية ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية بقصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان وقدمها الشاعر هيثم الأصيل ومنها الورشة الفنية للأطفال والتي قدمتها الفنانة ريتا وفيق للتعبير عن شهر رمضان المبارك بجانب ورشة رسم على الوجوه للفنانة نيرة صبري والفنانة نورهان أحمد لرسم الفرحة على وجوه الأطفال بجانب ورشة اشغال فنية قدمتها الفنانة إيمان حسن وهبه والتي نفذت مع الأطفال فانوس رمضان من الورق المقوي الملون والخيامية مشيدًا بالعرض الفني المقدم من كورال أطفال قصر ثقافة أسيوط والذي تضمن العديد من الاسكتشات الرمضانية منها " رمضان جانا" و " وحوي يا وحوي" بقيادة الفنان محمد عبد الصبور.

وفي سياق متصل استمتع الأطفال ببعض الألعاب الشعبية قدمتها رشا أبو العلا بجانب مجموعة من القصص المشوقة لكليلة ودمنة في ورشة حكى للأطفال وأخرى قدمها الأديب عاطف العزازي بعنوان الصحابة والتي قدم فيها نبذة تعريفية عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء بما يفعل الصحابة في شهر رمضان من قيام الليل وقراءة القرآن الكريم.

واختتمت فعاليات الاحتفالية بأمسية شعرية شارك فيها نخبة من كبار أدباء الصعيد وعلى رأسهم الشاعرة شادية حفظى والشاعر مصطفى رشوان السلامي والأديب رأفت عزمي رئيس نادي أدب قصر ثقافة اسيوط حيث قدموا مجموعة من القصائد الشعرية ذات الطابع الرمضاني.