مع عرض بـ"100 راجل" و "زوجة واحدة لا تكفي".. شيماء يونس تتصدر ترند "أكس"

تصدرت الفنانة شيماء يونس "ترند أكس" وذلك بعد عرض 10 لها من مسلسلي زوجة واحدة لا تكفي ومسلسل بـ"100 راجل" حبث تفاعل الجمهور مع دوري في المسلسلين.

مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" يحقق ردود أفعال جيدة في مصر والوطن العربي كما يتصدر ترند العديد من الدول، وهو المسلسل الذي يجمع كوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم هدى حسين وماجد المصري، وسحر حسين، وأيتن عامر، وفاطمة الصفي، وأحمد إيراج، وحمد أشكناني، وعبدالله الطراروة، وليلى عبدالله، ونور الغندور، وزينب بهمن، وسينتيا صموئيل، ونور الشيخ.

مسلسل زوجة واحدة لا تكفي من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي، وإنتاج جمال سنان، وهو عمل يلقي الضوء على تحديات الحياة الزوجية والأسرية.

أما مسلسل بـ"100 راجل" والذي يحقق دور سوزي الذي تلعبه شيماء بونس ردود أفعال كبيرة، من بطولة سمية الخشاب، وسماء إبراهيم، صلاح عبد الله، نانسي صلاح، محمد رضوان، محمود عبد المغني، محمد عبد العظيم، هالة فاخر، وهو من إخراج إبرام نشأت وتأليف محمود حمدان.