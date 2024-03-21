3 آلاف طالب مصري يدروس اللغة اليابانية

كشف أوكا هيروشي سفير دولة اليابان بالقاهرة، عن وجود نحو ثلاثة آلاف طالب مصري يدرسون اللغة اليابانية في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وتوشيفومي إيتُوهْ المستشار الثقافي بالسفارة اليابانية.

وأعرب السفير الياباني عن إعجابه بكثرة دارسي اللغة اليابانية في مصر، مشيرا إلى أن عددهم يفوق عدد دراسي اللغة اليابانية في دول الشرق الأوسط، وكذلك يفوق العدد في دول أفريقيا مجتمعة.

وأكد السفير الياباني سعادته بوجود قسم اللغة اليابانية بجامعة عين شمس، والذي يُخرج كوادر متميزة تعمل في جهات مختلفة داخل مصر وخارجها وفي اليابان.

وأشار السفير الياباني إلى أن السفارة سوف تقيم حفل توديع 10 طلاب وباحثين مصريين بمرحلة الدراسات العليا لحصولهم على منحة MEXT المقدمة من الحكومة اليابانية ومن بينهم طالبان من طلاب جامعة عين شمس.

ونوه سفير اليابان أن المنح المقدمة من الحكومة اليابانية تهدف للحصول على الدرجات العلمية خصوصا على مرحلتي الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراة) في جميع التخصصات.

وأضاف سفير اليابان أنه بالنسبة لمرحلة ما بعد الدكتوراة أو مستويات التبادل البحثي والأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين فهناك الجمعية اليابانية لتطوير العلوم (JSPS) التي تلعب دورًا مهمًا في تقديم منح للباحثين لمواصلة أبحاث ما بعد الدكتوراه في اليابان.

منح اليابان لا تقتصر على دراسة اللغة اليابانية

وأكد السفير أن المنح الدراسية اليابانية لا تقتصر فقط على دراسة اللغة اليابانية والأدب الياباني وغيرهما من العلوم الإنسانية بل هناك أيضا منح مقدمة في مجالات البحث العلمي الطبي و الهندسي وغيرهما.

وأشار إلى أن المنح المقدمة من اليابان تشمل دراسة العلوم الطبية والهندسية وغيرها تتم باللغة الإنجليزية في الدراسات العليا، بهدف تشجيع المزيد من طلاب البحث العلمي بالجامعات المصرية للتقدم للحصول على المنح الدراسة اليابانية.

ونوه سفير اليابان بالتعاون مع جامعة هيروشيما باعتبارها نموذج للتعاون العلمي والأكاديمي مع جامعة عين شمس وعن زيارة الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق والأستاذ بكلية الآثار بجامعة عين شمس برفقة اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير إلى اليابان وزيارة جامعة هيروشيما.

ولفت السفير الياباني إلى رفع مستوى العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوي "الشراكة الاستراتيجية" بعد الزيارة المهمة لرئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى مصر العام الماضي ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.