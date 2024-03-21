قبول 6 تظلمات والموافقة على 55 طلب تقنين ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا رقم 125 للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ بلال حبش نائب المحافظ ،اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكرى للمحافظة ، أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة،سمر فتحى المشرف على الأمانة الفنية،وباقى أعضاء اللجنة من الأمانة الفنية، الاستثمار ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة ومديري المديريات أعضاء اللجنة.

ناقش المحافظ "خلال الاجتماع" مؤشرات الأداء والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي، حيث تم قبول 6 تظلمات ،والموافقة على 55 طلب "48 طلبجديد+ 7 إعادة عرض" ليصل إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى الآن " إلى طلبا، فيما بلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 3592عقداً (2850عقد مباني+ 742زراعة )، فيما يجري حالياً البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

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