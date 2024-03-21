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الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قطع المياه لمدة 4 ساعات بمنطقة ناهيا بالجيزة

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق:" شارع ناهيا بالكامل، منطقة شارع ٦ أكتوبر ".

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط المياه الجديد قطر ٣٠٠ مم؛ لتحسين الضغوط بشارع ٦ أكتوبر والقناية والمنطقة المحيطة بناهيا، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لمدة ٤ ساعات بدءاً من الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٣/ ٣ / ٢٠٢٤، وحتي الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق ٢٣/ ٣/ ٢٠٢٤، لربط الخط الجديد مع الخط القائم.

 وتوفر الشركة، سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥..

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