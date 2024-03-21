قطع المياه لمدة 4 ساعات بمنطقة ناهيا بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق:" شارع ناهيا بالكامل، منطقة شارع ٦ أكتوبر ".

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط المياه الجديد قطر ٣٠٠ مم؛ لتحسين الضغوط بشارع ٦ أكتوبر والقناية والمنطقة المحيطة بناهيا، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لمدة ٤ ساعات بدءاً من الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٣/ ٣ / ٢٠٢٤، وحتي الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق ٢٣/ ٣/ ٢٠٢٤، لربط الخط الجديد مع الخط القائم.

وتوفر الشركة، سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥..