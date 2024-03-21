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الخميس 21 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يتفقد مأخذ ومحطة مياه شبرا الخيمة

وزير الإسكان يتفقد
وزير الإسكان يتفقد محطة مياه شبرا الخيمة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مأخذ ومحطة تنقية مياه شبرا الخيمة، بطاقة تصميمية 600 ألف م3 يومياً، وتخدم 2 مليون نسمة، بمناطق (شبرا الخيمة - بهتيم - أجزاء من محافظة القليوبية)، ويرافقه مسئولو قطاع المرافق بالوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركتا المياه بالقاهرة والقليوبية.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمختلف مكونات المحطة، لمتابعة سير العمل في مراحل التنقية، وتوجه بالشكر للعاملين بالمحطة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد فى تقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية للحفاظ على المحطة وإطالة عمرها الافتراضي، والاهتمام بالمظهر اللائق بها.

وخلال جولته التفقدية بمحافظة القليوبية، تفقد الدكتور عاصم الجزار، مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، الجارى تنفيذها بمركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات وبأعلى جودة، بما يحقق أهداف المبادرة الرئاسية فى توفير حياة كريمة لأهالينا بالمناطق الريفية.

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