روائع الخط العربى

يقع على الخطاط فى حالات التركيب عبءٌ كبير كى لا يقوده الشكل لذا يجب أن يجيد الحروف ويتقنها جيدًا حتى يستطيع التحكم فى اللوحة وشكل الحروف، فبإمكانه إخراج اللوحة بشكل جميل ومتقن ويضفى الراحة النفسية لدى المشاهد المتذوق للخط العربى الذى يستطيع التمييز بين العمل الناجح وغيره، وحتى إن كان المشاهد غير متمكن من الخط وقواعده، فإذا رأى لوحة خطية مبعثرة لن يشعر بالراحة، ولكنه لن يعرف سر نقصان اللوحة أو الخلل فيها كما الخطاط المتمكن.

ثروت محمد

لذا على الخطاط أن يكثر التدريب والممارسة للخط حتى يقوم برسم الحروف جيدًا وبإتقان فيخرج عملًا فنيًا ناجحًا ومتكاملًا ونلاحظ ذلك فى لوحات الخطاط والمصمم المصرى (ثروت عمارة) حيث يبين التشكيل والتركيب فى الخط مهارة وقدرة الخطاط على ابتكار التكوين الخطى الجميل، وكذلك قدرته على ملء الفراغات والمزاوجة بين الكلمات والاستفادة من المساحات واختيار الجمل أو الآيات التى تقبل التركيب فى حروفها، تتضح أهمية الاتزان فى قدرته على إخراج الوحدة الجمالية المنظمة للعمل كما فى هذه الآية (فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ). «الواقعة: 89»