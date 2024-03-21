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الخميس 21 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يتفقد محطة مياه سرياقوس في الخانكة بالقليوبية

وزير الإسكان يتفقد
وزير الإسكان يتفقد محطة مياه سرياقوس

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمحطة تنقية مياه سرياقوس بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بطاقة تصميمية 145 ألف م3 يومياً، وتخدم مناطق (القلج - الجبل الأصفر - منشية الجبل الأصفر - سرياقوس - عرب العيايدة - المنية - 23 يوليو - كفر حمزة - سندوة - المنايل)، ويرافقه مسئولو قطاع المرافق بالوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمختلف مكونات المحطة، لمتابعة سير العمل في مراحل التنقية، كما اطمأن على دورية سحب العينات من المحطة والمأخذ والشبكات، وفحصها بالمعمل الخاص بالمحطة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، موجهاً بضرورة الالتزام بأعمال الصيانة القياسية للحفاظ على المحطة، والاهتمام بالمظهر الخارجي للمحطة وأعمال تنسيق الموقع العام.

وأشاد الدكتور عاصم الجزار، بمجهودات العاملين بمحطة تنقية مياه سرياقوس، فى تقديم خدمة مياه الشرب للمواطنين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، والاستمرار في تطوير مستوى الأداء، من أجل تقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة.

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