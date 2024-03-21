الوادي الجديد : الرمال الزاحفة تعوق حركة المرور بالطرق الرئيسية

قامت المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد تحت رعاية السيد اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد وبتوجيهات من الاستاذ جهاد المتولى، رئيس المركز بالتدخل السريع لازاحة الرمال الزاحفة بفعل الرياح من الطرق الرئيسية، مثل طريق الخارجة - أسيوط مدخل المدينة الشمالي، حيث تم إزاحة الرمال الزاحفة لتسهيل حركة المرو

وقال جهاد المتولى رئيس الوحدة المحلية بالخرج ان التركيز على أهمية الحفاظ على البيئة ونظافة الشوارع والأحياء أمر ضرورى وهام ونقوم به بصفة دورية ويومية ويتم تنفيذ هذة الرؤية البيئية الطموحة من خلال العديد من الإجراءات الفعّالة، مثل عمليات تنظيف الشوارع ورفع القمامة في مناطق مختلفة من المدينة.

واضاف المتولى انه تمت عمليات نظافة مكثفة في العديد من الشوارع كما تمت عمليات النظافة في شوارع أخرى مثل شارع عارف، وشارع جمال عبدالناصر، وشارع الإذاعة، وذلك من خلال عمليات كنس ورفع القمامة.

بالإضافة إلى ذلك، تم رفع مخلفات زراعية من أحياء الزهور والأمل والمتحف، وذلك بالتعاون مع العاملين بقطاع شمال وسط تحت إشراف الأستاذ حسن يوسف بيومي، رئيس القطاع. وفي حي 25 يناير، تمت عمليات النظافة بجهد كبير من خلال عمليات الكنس ورفع القمامة لتحسين المظهر العام وراحة المواطنين

VID-20240321-WA0006

FB_IMG_1711024806278

FB_IMG_1711024794236

FB_IMG_1711024790895

FB_IMG_1711024785598

FB_IMG_1711024780234

FB_IMG_1711024774628

FB_IMG_1711024765012

FB_IMG_1711024754403

FB_IMG_1711024749658