محافظة الشرقية يدعو الهيئات والمؤسسات والافراد إلى المشاركة في مسابقة اليونسكو لتعليم الفتيات

دعا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية؛ الأفراد والهيئات والمنظمات بمحافظة الشرقية للإشتراك في مسابقة جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء لعام 2024.

وكانت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو - ألكسو- ايسيسكو» قد أعلنت بالتعاون مع منظمة اليونسكو، فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء لعام 2024، وتستهدف المسابقة الأفراد والمنظمات والمؤسسات، الذين قدموا مساهمات متميزة ومبتكرة لتعليم الفتيات والنساء وتقدر الجائزة بـ ٥٠ ألف دولار سنوياً للفائزين.

وأشار محافظ الشرقية إلى إنضمام محافظة الشرقية مؤخراً ضمن ثلاث مُدن مصرية لشبكة اليونسكو العالمية للتعلم مدى الحياة (GNLC)؛ يساهم بشكل كبير في استكمال المحافظة ملف الإنجازات في مجال التدريب والتعليم والتعلم لتحقيق الاستفادة لكل المواطنين على أرض المحافظة، ولتكون المحافظة في صفوف المحافظات والمدن العالمية في مجال التدريب والتطوير والتعلم.

يشار إلى أن هذه الجائزة والتي تُمول من جمهورية الصين، تم إنشاؤها عام ٢٠١٥ وتُمنح للأفراد والمُؤسسات والمنظمات الذين قدموا جهوداً متميزة ومبتكرة للنهوض بتعليم الفتيات والنساء، كما تُعد هذه الجائزة الأولى من هذا النوع في عرض المشاريع الناجحة التي تعمل على تحسين وتعزيز الآفاق التعليمية للفتيات والنساء وبالتالي جودة حياتهن.

وذكرت منظمة اليونسكو أن المتقدمين للمسابقة؛ عليهم موافاة اللجنة الوطنية لليونسكو بمُلخص للمشروع المُقدم لنيل الجائزة، وخطاب ترشيح موجه للجنة الوطنية، باللغة الإنجليزية أو الفرنسية بحد أقصى «ثلاث مرشحين» على أن تُرسل كافة الأوراق المطلوبة إلى اللجنة، من خلال البريد الإلكتروني التالي في موعد غايته ١٥ مايو ٢٠٢٤، حتى يتم اتخاذ اللازم في هذا الشأن من قبل اللجنة الوطنية، علمًا بأن آخر موعد لإرسال الترشيحات لمنظمة اليونسكو يوم ٢٤ من الشهر ذاته.

وعلى من يرغب في التقدم لهذه الجائزة، وللمزيد من المعلومات يُرجي الدخول علي الرابط الإلكتروني التالي:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388953_ara

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