محمد الكعبي: لابد من تهيئة البيئة المناسبة لعمل رواد الأعمال والقطاع الخاص

قال رائد الأعمال محمد سعيد الكعبي، إن أكثر من ثلثي الوظائف تكون نابعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للتقارير الدولية، ونظرا للصدمات والاضطرابات التي يتعرض لها العالم في الفترات الأخيرة، فقد اتضحت أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف الكعبي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي مشروعات مرنة تستطيع الاستجابة للتغيرات والظروف المختلفة، فضلا عن مساهمتها في تحقيق العدالة المكانية نظرا لانتشارها السريع على مستوى المحافظات والقرى بما يساهم في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.



وطالب رائد الأعمال، بضرورة تهيئة البيئة المناسبة لعمل رواد الأعمال والقطاع الخاص، باعتبارهما شركاء التنمية الفاعلين على المستوي الوطني، موضحا أن ريادة الأعمال مسار رئيسي للاستثمار في طاقات الشباب.

واختتم محمد سعيد الكعبي ، بالتأكيد على أهمية التركيز على الآثار الإيجابية لفكر ريادة الأعمال وخلق وظائف مباشرة عن طريق العمل الحر.