الزراعي المصري يقدم مبلغ 750 ألف جنيه للأسر الأكثر احتياجًا بالشرقية

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إبراهيم عطى الرئيس التنفيذي للفروع بالبنك الزراعي المصري، لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البنك والمحافظة، والاستفادة من المبادرات البنكية المقدمة للمواطنين للنهوض بمستوى الخدمات العامة في حضور قيادات المحافظة، والدكتور أشرف عبد العال رئيس قطاع الشرقية بالبنك الزراعي المصري، وعمرو المسلمي مدير الاتصال المؤسسي لقطاع الشرقية.

وخلال اللقاء، تم استعراض مبادرة البنك بتقديم مبلغ 750 ألف جنيه للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة من خلال قسائم شراء مواد غذائية مصدرة من وزارة التموين، بحيث يقوم المستحق بصرف المواد الغذائية وفقا لاحتياجاته من أي مجمع استهلاكي تابع للشركة القابضة للمواد الغذائية، وذلك ابتهاجا بشهر رمضان المبارك، ولرفع العبء والمعاناه عن كاهل المواطنين البسطاء.

اثنى المحافظ على مبادرة البنك الزراعي المصري والتي تأتي تماشياً مع المبادرات الانسانية النبيلة التي تطلقها الدولة في كافة المجالات والقطاعات، للوصول للأسر الأكثر احتياجا بمختلف القري والمراكز والمدن وتقديم كافة اوجه الرعاية والمساندة لهم.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تُعد من المحافظات الزراعية، وتتطلب مزيداً من التوسع والاستثمار الجيد في كافة المشروعات والأنشطة التي يقدمها البنك في مجالي الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بالزراعة لدعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وفتح آفاق جديدة للشباب لإقامة مشروعات مختلفة لتحسين مستوى معيشتهم.