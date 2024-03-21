الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حملات تفتيشية على المراكب النيلية والمعديات بالمنيا

الحملات
الحملات

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة ، بالمرور على كافة المعديات سواء العامة أو الخاصة ، للإطمئنان على صلاحيتها ، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية ، مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية ، حفاظا على أرواح المواطنين.

 

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ ، تفقد محمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة ديرمواس  جنوب المنيا ، الحالة العامة للمعديات النيلية بقريتي الحاج قنديل وتل بني عمران ، وذلك لمتابعة سير العمل بها ومدى الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية ، و مراجعة أجهزة الحماية المدنية ، وتفقد أطقم الإنقاذ ووسائل الإطفاء،  وتم مراجعة رخص العاملين بالمعديات ، والتأكد من سريانها.

 

وكذلك رخص تسيير المعديات ، ومتابعة تواجد جميع العاملين بالمشروع ، و مدى الإلتزام بالحمولة المقررة للمعديات ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين ، بقرى شرق النيل ، وفى مركز ومدينة المنيا ، تم تنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة بقيادة عامر طه رئيس المركز ، للتفتيش على المراكب النيلية ، للتأكد من الإلتزام بالحمولة المقررة ، حفاظا على سلامة أرواح المواطنين .

 

والتأكد من عملها في إطار القانون ، ومتابعة أعداد الركاب والتأكد من عدم السماح بالحمولة الزائدة ، كما تم فحص رخص المراكب ، وأكد رئيس المركز على ضرورة الإلتزام بإجراءات الترخيص ووسائل الآمان ، للحفاظ على الركاب .

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