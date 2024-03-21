حملات تفتيشية على المراكب النيلية والمعديات بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة ، بالمرور على كافة المعديات سواء العامة أو الخاصة ، للإطمئنان على صلاحيتها ، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية ، مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية ، حفاظا على أرواح المواطنين.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ ، تفقد محمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، الحالة العامة للمعديات النيلية بقريتي الحاج قنديل وتل بني عمران ، وذلك لمتابعة سير العمل بها ومدى الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية ، و مراجعة أجهزة الحماية المدنية ، وتفقد أطقم الإنقاذ ووسائل الإطفاء، وتم مراجعة رخص العاملين بالمعديات ، والتأكد من سريانها.

وكذلك رخص تسيير المعديات ، ومتابعة تواجد جميع العاملين بالمشروع ، و مدى الإلتزام بالحمولة المقررة للمعديات ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين ، بقرى شرق النيل ، وفى مركز ومدينة المنيا ، تم تنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة بقيادة عامر طه رئيس المركز ، للتفتيش على المراكب النيلية ، للتأكد من الإلتزام بالحمولة المقررة ، حفاظا على سلامة أرواح المواطنين .

والتأكد من عملها في إطار القانون ، ومتابعة أعداد الركاب والتأكد من عدم السماح بالحمولة الزائدة ، كما تم فحص رخص المراكب ، وأكد رئيس المركز على ضرورة الإلتزام بإجراءات الترخيص ووسائل الآمان ، للحفاظ على الركاب .