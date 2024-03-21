محافظ أسيوط يطمئن على الاطفال المصابين بحادث ديروط

اطمأن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الخميس، على مصابى حادث إنقلاب تروسيكل بطريق عرب كريم بديروط والذي أسفر عن إصابة 19 شخصًا أغلبهم من الأطفال أثناء توجههم للعمل بأحد المزارع والذين تم نقلهم لمستشفي ديروط المركزى وأسيوط الجامعي لاستكمال العلاج والاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الدعم النفسي والمساعدات المالية العاجلة لهم ولأسرهم مصدرًا توجيهاته بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم حتى تعافيهم وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى داعياً المولى عزل وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .

كما كلف المحافظ ، المحاسب عدلى ابوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة بزيارة الاطفال المصابين بمستشفى جامعة أسيوط ،للاطمئنان على الحالة الصحية للاطفال المصابين ،رافقه خلالها الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة والدكتور محمد جمال مدير الطب العلاجى بمديرية الصحة وعيون ابراهيم رئيس حى غرب كما وجه بتقديم الرعاية الصحية لهم .

كما وجه المحافظ ، وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد زين الدين حافظ ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعلي سيد وكيل وزارة العمل و ولاء مسعد مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة بزيارة الاطفال بالمستشفى ومقابلة أسر المصابين للاستماع إلى طلباتهم مقدمًا لهم المساعدات العاجلة كمشاركة مجتمعية ودعم للمصابين وأسرهم على تجاوز الأزمة ، وكافة أوجه الرعاية الطبية لهم حتى تماثلهم للشفاء ، وتكليف وكيل وزارة العمل باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المسئولين عن تشغيل الاطفال ونقلهم بالتروسيكل وفقا لقانون حماية الطفل ومنع عمالة الاطفال .

كما وجه محافظ أسيوط مسئولي التضامن الاجتماعي بالمحافظة ووحدة حماية الطفل بالمحافظة وجمعية الهلال الأحمر بتقديم كافة أوجه الدعم النفسي والمساعدات العاجلة للمصابين وأسرهم والمتابعة المستمرة لهم حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى .

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق قرية عرب ابوكريم بمركز ديروط ظهر اليوم خلال توجههم للعمل بأحد المزارع وعلى الفور تم توجيه عدد 6 سيارات اسعاف والحماية المدنية والمرور إلى مكان الحادث وتم نقل عدد 19 مصاب إلى مستشىفى ديروط المركزى والمستشفى الجامعي .