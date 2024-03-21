تركيب بلاط الانترلوك بمناطق بالزقازيق بتكلفة 4 ملايين جنيه

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الجانبية بمنطقة لكوظ وقسم حسن صالح بمدينة الزقازيق، والتي تأتي تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

اطمأن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك بشوارع المنطقة على مساحة مسطحه 9 آلاف متر من إجمالي 14 ألف متر وبتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايبن جنيه، وذلك للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

أوضح رئيس حي ثان أنه جاري مضاعفة الاعمال وتكثيف ورديات العمل، لسرعة إنهاء تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الجانبية والضيقة، لافتاً إلى أنه تم مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي ليؤكد المحافظ على رئيس حي ثان بإزالة كافة المعوقات وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركة المسند لها تنفيذ الاعمال، لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقاً للجدول الزمني المحدد والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أثنى المحافظ على الجهد المبذول من الشركة المنفذة، وتنفيذها للأعمال طبقا للمواصفات الهندسية المحددة، وكذلك تعاون المواطنين من أهالي المنطقة معهم بالحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للشوارع لتتناسب مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

رافق المحافظ في الجولة المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وادشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان.