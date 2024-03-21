محافظ الإسماعيلية يعتمد عدد ٢ مخطط تفصيلي للمناطق الصناعية بالإسماعيلية

اعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، عدد ٢ مخطط تفصيلي للمناطق الصناعية بالإسماعيلية، عبارة عن المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية الأولى والثانية بمدينة الإسماعيلية، والمخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات، وتوفير مناخ جيد للاستثمار داخل المناطق الصناعية.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن هذا المخطط يخدم الاستثمار بالمناطق الصناعية، وتوزيع الصناعات المتجانسة، وتحديد النسب البنائية، وعمل قواعد بيانات لنظم المعلومات الجغرافية للمناطق الصناعية؛ لتسهيل كافة التعاملات المالية المستقبلية، للارتقاء بالخدمة وتسهيل عمل المستثمرين.

وأشار المهندس ماجد بسيوني السيد مدير عام التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم إعداد المخطط عن طريق استشاري الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالاشتراك مع إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية، وإدارة الاستثمار بالمحافظة ومديري المناطق الصناعية بالإسماعيلية والقنطرة شرق، وتم مراجعتها من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومندوبي وزارة التنمية المحلية.