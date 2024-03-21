حملات يومية لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وحرم الشوارع بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص، ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وقد شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية، حملة لإزالة أعمدة وقواعد مسلحة على مساحه ٢٠٠٠ متر بناحية مفارق نصار التابعة للوحدة المحلية بالقصاصين الشرق خارج الحيز العمراني، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة ديرب نجم، تم شن عدة حملات في الوحدة المحلية بالعصايد لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية، وأسفرت الحملة عن إزالة حالتين تعدي عبارة عن سور بالطوب الأحمر وسور بالدبش على أرض زراعية بمساحة ٥٠ م بقرية العطارين، كما تم تنفيذ إزالة لهيكل صاج على الأرض الزراعية على مساحة ١٤م بحي الإرشاد الزراعي بالمدينة، وبالوحدة المحلية بصفط زريق تم إزالة سور بالدبش والسلك بمساحة ١٢ سهم بقرية أكوة، وتم اتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مدينة القرين بتنفيذ إزالة في المهد لغرفتين على مساحة ٤٠ متر بالبناء المخالف بمنطقة أبو عامر بالقرين،وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بحملة لإزالة الاشغالات بمنطقة القناطر بنطاق الحي والقضاء على ظاهرة افتراش الباعة المتجولين بالشوارع وإلزام اصحاب المحلات بالافتراش داخل محلاتهم، وعدم التعدي على الرصيف وحرم الطريق لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع.