حملات تموينية في مركزى الحامول ودسوق

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، اليوم الخميس، جهود الحملات التموينية المكثفة على مستوى المحافظة، وذلك للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وضبط الأسواق، ومكافحة الغش التجارى.

و أسفرت الحملات عن تحرير 18 محضرًا متنوعًا بمركزى الحامول ودسوق، وضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وبعضها مجهولة المصدر.

حيث تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الحملة التموينية بالحامول، برئاسة عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، والتى أسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة، مابين نقص وزن وشهادة صحية ومواصفات.

كما تابع جهود الحملة التموينية بدسوق، برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والتى أسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة، مابين نقص وزن وعدم إعلان.

وتم إتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة للتحقيقات.

كلف المحافظ كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية خلال الفترة القادمة، خاصةً خلال شهر رمضان المبارك، مشددًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

كما شدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية.

وأكد أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114، حيث تأتى هذه الحملات فى إطار حرص محافظة كفرالشيخ على ضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار العادلة والجودة المطلوبة.