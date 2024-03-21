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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

بدء أعمال رصف المنطقة الصناعية بكلاحين قفط جنوب قنا

مصانع منطقة كلاحين
مصانع منطقة كلاحين قفط الصناعية

 

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، إنه تم البدء في أعمال الرصف بالمنطقة الصناعية بكلاحين قفط، جنوب قنا.

 بمنطقة البوابة الغربية وحتي السوق التجاري، والذي يخدم كلا من المبني الاداري للمنطقة الصناعية – السنترال – البنزينة – نقطة شرطة.

 وبيّن المحافظ، بأن أعمال الرصف تتم بطول 1000 متر عبارة عن حارتين كل حارة يبلغ عرضها 9 متر، مشيرًا إلي أن الأجهزة التنفيذية حريصة على رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية.

 لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين ، وذلك ضمن الخطة الموضوعة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية.

 لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ وبرامج تنمية الصعيد.

وفي وقت سابق، أعلنت المحافظة، أن أعمال ترفيق منطقة كلاحين قفط الصناعية، جنوب قنا، بلغت نسبة إنجاز البنية التحتية التي تضم مياه الشرب والصرف، والكهرباء، والإتصالات، والغاز الطبيعي، بلغت 95 %. 

كما بلغت أعمال ترفيق المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية، التي تشمل الأسوار ورصف الطرق بلغت نسبة 35%.

ويأتي مشروع ترفيق المنطقة الصناعية بقفط ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكلفة ٥٥٦ مليون جنية كمرحلة أولى.

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