موعد آذان المغرب اليوم الخميس بسوهاج

يبحث مواطني محافظة سوهاج عن موعد أذان المغرب اليوم الخميس الموافق 21 - 3 - 2024 ميلادية اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية وكشفت إمساكية شهر رمضان بمحافظة سوهاج الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب موضحة أنه يزيد بمقدار دقيقة عن أمس الأربعاء .





ويأتي موعد أذان المغرب في مدينة سوهاج اليوم الخميس الموافق 21 - 3 - 2024 وفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان المبارك الخاصة بمدينة سوهاج الساعة 6:06 مساء.





وتضمنت إمساكية شهر رمضان الكريم لمدينة سوهاج أن موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الخميس الموافق 21 - 3 - 2024 يزيد نحو دقيقة عن عاشر أيام شهر رمضان الفضيل حيث كان موعد أذان المغرب في أول أيام شهر رمضان 6:01 مساء، بينما جاء موعد أذان المغرب بسوهاج في اليوم الحادي عشر اليوم الخميس 21 - 3 - 2024 ومواقيت الصلاة في محافظة سوهاج حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة:

موعد السحور اليوم بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساعة 02:14 دقيقة.

موعد الإمساك اليوم سيكون في تمام الساعة 4:14 دقيقة.

موعد آذان الفجر: يرفع في تمام الساعة 4:34 دقيقة صباحًا.

موعد الشروف بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساعة 5:58 .

موعد آذان الظهر يرفع في تمام الساعة 12:02 ظهرًا.

موعد آذان العصر يرفع في تمام الساعة 3:28 عصرًا.

موعد آذان المغرب يرفع في تمام الساعة 6:06 مساء .

موعد آذان العشاء يرفع في تمام الساعة 7:20 مساءً.





وبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم الخميس في محافظة سوهاج اليوم العاشر من شهر رمضان 13 من الساعات و53 دقيقة .





وفي سياق متصل أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج قبل بداية الشهر المبارك إنهاء استعداداتها لاستقبال شهر رمضان وتم تجهيز الساحات والمساجد في جميع المدن والمراكز والقرى بالمحافظة لاستقبال المصلين لأداء الصلوات والتراويح وذلك داخل 8863 مسجدا ما بين مساجد أهلية ومساجد حكومية وزوايا.

