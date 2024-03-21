حي جنوب الغردقة يسترد ٦٥٠ متر مربع املاك دولة



كلف اللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغردقة ، قسم التنظيم بعمل إزالة فورية لمنزل مكون من دور أرضي علي مساحة ١٥٠ متر مربع واسترداد قطعة أرض " شونة " علي مساحة ٥٠٠ متر مربع بمنطقة الكهف كان قد تم الاعتداء عليها من قِبل أحد المواطنين وتم تحرير محضر بالواقعة .

واكد اللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغردقة بأن واجبنا ومهمتنا حماية أراضى الدولة وفقا للقانون ، والتصدى الحاسم لأى تجاوزات فى هذا الشأن .

وأضاف رئيس حي جنوب الغردقة بأن الدولة لن تتسامح أو تتساهل مع حالات التعدي، وإنما ستواجهها بقوة ولن يتمتع أي معتدي على أراضي الدولة بأى حماية ضد الإزالة ، مشيرًا إلى أن الحي لن يدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على أراضي وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائى بدون تراخيص ، مشدداً على ضرورة فرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة تلك التعديات مرة أخرى بعد إزالتها ، موضحاً بأن الحي يعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون والتصدى بكل قوة للبناء المخالف والتعديات على الأراضى أملاك الدولة



كما أكد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة على استمرار أعمال التطوير الجارية بشوارع الغردقة مشيرا ان الهدف من الاعمال الحفاظ على المظهر العام وتقديم خدمات ذات جودة للمواطنين .

حيث تابع قسم المشروعات بالمدينة اليوم أعمال توريد وتركيب البرادورة والانترلوك في منطقة مبارك ١١ وشارع البازارات .